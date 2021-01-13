Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Şifta milisleri" adını kullanan Etiyopya güçleri tarafından Sudan’ın doğusundaki El Girayş köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kadın ve bir çocuk öldü; 2 kadından ise haber alınamıyor.

Saldırı, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Faşka bölgesine 5 kilometre mesafede gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya milis güçlerinin saldırısını kınadı, uluslararası toplumu Etiyopya'ya tepki vermeye çağırdı.

İki ülke arasında sınır anlaşmazlığı

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır sınır ihlali iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve dün Etiyopya jetlerinin anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da artmıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, dünkü açıklamasında, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürerek, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı.