Joe Biden'ın geçiş ekibi, Power'ın dünyanın şu an karşı karşıya olduğu en büyük zorluklar karşısında uluslararası toplumu bir araya getireceği ve ABD'nin ortaklarıyla birlikte çalışacağı "kriz testinden geçmiş" bir diplomat olduğunu açıkladı.

Eski bir gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak öne çıkan Power, 2013-2017'de Obama döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Power, ABD'nin Bosna'dan Ruanda'ya soykırımları önlemede başarısızlığı konusundaki kitabı "A Problem from Hell: America and the Age of Genocide" ile Pulitzer ödülü kazandı.