Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da siber operasyon: 73 bin yasa dışı site kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
İran'da 73 bin sanal kumarhane ve kimlik avı sitesi, erişime kapatıldı.
Başsavcı Yardımcısı Cevad Babai, söz konusu sitelerin Eylül 2020'den bu yana tespit edildiğini söyledi.
400 bin kişi sanal bahis sitelerinde
İran Sosyal Medya Yüksek Şurası Başkanı Ebul Hasan Firuzabadi, 11 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'da 400 bin kişinin sanal bahis sitelerinde kumar oynadıklarının belirlendiğini ve söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurmuştu.
Etiketler: İran
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