Başsavcı Yardımcısı Cevad Babai, söz konusu sitelerin Eylül 2020'den bu yana tespit edildiğini söyledi.

400 bin kişi sanal bahis sitelerinde

İran Sosyal Medya Yüksek Şurası Başkanı Ebul Hasan Firuzabadi, 11 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'da 400 bin kişinin sanal bahis sitelerinde kumar oynadıklarının belirlendiğini ve söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurmuştu.