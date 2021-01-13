Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de iki panda karın keyfini çıkardı
Çin'de iki pandanın karda geçirdikleri keyifli anlar kameraya yansıdı. Pandaların oyunu, izleyenlerin yüzünü güldürdü.
Çin'in Ya'an şehrinde sevimli pandalar karda oynadılar.
Panda üretim merkezindeki 2 sevimli panda, karlı havanın tadını çıkardı.
Pandalar, çok sevdikleri bambulardan yiyerek karınlarını doyurdu.Ardından oynamaya başladı.
Birlikte kaydıraktan kaydılar, karda yuvarlandılar. Birbirlerini kovalayan pandalar zaman zaman küçük kazalar da yaşadı.
Sevimli pandalar, izleyenlerin yüzünü güldürdü.
Etiketler: Çin
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