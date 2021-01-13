İspanya Sağlık Bakanlığı Fas'ta koronavirüs vakalarının az olması nedeniyle Fas'tan gelen yolcularla ilgili tutumunu değiştirdi.

İspanya'nın Fas Büyükelçiliği konuyla ilgili açıklamada 23 Kasım 2020 tarihinde başlatılan ülkeye girişteki ‘PCR' testi ibraz etme zorunluğunun Faslı yolculardan kaldırıldığını söyledi.

İki ülkenin ortak aldığı karar doğrultusunda turistik gemilerin karşılıklı seferleri 16 Mart 2020 tarihi itibariyle askıya alınmıştı.

Fas’taki vaka sayıları

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkedeki COVID-19‘a yakalananları toplam 447 bin 81 olarak açıkladı.

İyileşen hasta sayısı 447 bin, vefat eden sayısı ise 6 bin 700 olarak belirtildi.