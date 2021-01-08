Çin'den getirilen aşıların inceleme süreci devam ederken aşılama hazırlıkları da hız kazandı. Aşıların yapılacağı noktalar belirlendi. Tüm hastanelere aşı uygulama odaları kurulacak.

Temel hedef kalabalığın önlenmesi, riskin azaltılması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner'in verdiği bilgilere göre, aşı odalarının kurulmasındaki temel hedef aşıyı yaparken kişilerin herhangi bir riske maruz kalmaması, kalabalığın önlenmesi ve sosyal mesafenin uygulanması.

Odalar poliklinik standartları taşıyacak. Aşılama için poliklinik odaları kullanılıyorsa; çalışma saatleri 08.30 ile 24.00 arasında düzenlenecek.

Odalar acil servisten uzakta, normal poliklinik hastaları ile aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir alanda olacak. Yeterli havalandırması bulunacak.

Aşılama randevu sistemi ile yapılacak

Aşılanacak kişiler randevu ile alınacak. Odalarda aşılama sırasında sadece bir kişi olabilecek.

"Bu hastane olabilir aile sağlığı merkezi olabilir kendilerinin e-Nabız'dan veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu oluşturarak o saatte randevu aldıkları yerde bulunmaları gerekiyor . Aşı odasına tek tek alacağız. Vatandaşlarımızı aşılamaları yapıldıktan sonra oluşturduğumuz alanlara bekleyecekler"

Aşılananlar en az 15 dakika hastanede bekletilecek

Aşılama işlemi tamamlandıktan sonra aşılanan kişi en az 15 dakika hastanede bekletilecek ki olumsuz bir durum ortaya çıkarsa hemen müdahale edilsin. Bunun için de müdahale odaları hazır bekletilecek.

Her 10 aşı odasına bir sorumlu hekim

Her 10 aşı uygulama odası için bir sorumlu hekim görevlendirilecek. Uygulama odası 10'dan az olan hastanelerde en az bir hekim görev yapacak. Odalar sık sık temizlenecek.

Hastanedeki yatak sayısına göre aşı odası

Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, bin ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası bulunacak.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Ahmet Gümüş