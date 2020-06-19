Alınması gereken genel tedbirler:

• Yurtların giriş ve çıkışlarında uygun yerlere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Yurtların girişinde ve yurt içindeki bölümlerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Yurtta kalan öğrencilerin ve personelin giriş/çıkış saatleri kaydedilmeli.

• Yurtta kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.

• Yurt içinde yatakhaneler ve diğer ortak yaşam öğrencilerin birbirleriyle ve çalışanlarla aralarındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde uygulanmalı.

• Yurt giriş kapısında çalışanların ve öğrencilerin ateş kontrolleri ve semptom kontrolleri yapılmalı. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı.

• Yurt girişlerinde parmak okuma sistemi vb. temasla giriş varsa kullanılmamalı veya her kullanıcının kullanım öncesi alkol bazlı antiseptikle el hijyeni sağladığından emin olunmalı.

• Yurt girişinde otomatik olmayan döner kapılar kullanılmamalı.

• Salgın sürecinde yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmemeli.

• Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler yurt içerisine alınmamalı, teslimatlar dış kapıda yapılmalı.

• Yurtlarda bulunan tüm öğrenci ve çalışanlar maske takmalı.

• Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her kullanımdan sonra temizliği sağlanmalı.

• Yurt içi ortak alanların kullanımında ayrı katta hatta ayrı odalarda kalan öğrencilerin birlikte olmaları önlenmeli.

• Yurtta kalan öğrenciler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan ve gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılıp boş tutulması sağlanmalı, sonrasında su ve deterjanla temizlenmeli.

Yatakhaneler için alınan önlemler:

• Yurtların girişleri ile genel kullanım alanlarında el antiseptiği bulundurulmalı.

• Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmemeli.

• Yatakhanelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde eşyaların düzenlenmesi yapılmalı.

• Yatakhanelerde yataklar arası en az 1 metre olmalı. Mümkünse ranza kullanılmamalı.

• Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalı.

• Öğrenci odalarında, aynı odada kalan öğrenciler dışında kişilerin bulunmasına izin verilmemeli.

• Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalı.

Yemekhaneler için alınan önlemler:

• Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalı.

• Yemekhanede sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı.

• Yemek sırası bekleme mesafeleri yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde -tercihen 2 metre- düzenleme yapılmalı.

• Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak sosyal mesafe sağlanacak şekilde aynı anda kullanım seyreltilmeli.

• Yemek servisinde kullanılan tüm araç gereçler her kullanım sonrasında en az 60 derecede yıkanmalı.

• Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, nar ekşisi vb. ürünler kaldırılmalı; tuz ve baharatlar tek kullanımlık şekilde verilmeli.

• Ekmekler paketli verilmeli.

• Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalı.

• Masada yeme ve içme dışında maske takılmalı.

Kantin ve kafeteryalar için alınan önlemler:

• Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde olmalı.

• Sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her yer işaretlerle belirlenmeli.

• Açık ürünlerin paketlenerek satılması, öğrencilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından öğrenciye verilmesi sağlanmalı.

• Öğrencilerin temassız ödeme yapması teşvik edilmeli.

• Yurt kantinlerinde personel ve öğrenciler arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmeli.

Okuma ve çalışma salonları için alınan önlemler:

• Okuma ve çalışma salonlarına genel olarak 4 metrekareye bir öğrenci düşecek şekilde planlama yapılmalı.

• Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, çapraz oturma tercih edilmeli. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye en az 1 metre olacak şekilde dikkat edilmeli.

• Okuma ve çalışma salonlarında öğrencilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemeli.

• Öğrenciler birbirleriyle yapacakları kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılmalı.

• Okuma ve çalışma alanları en az günde bir defa temizlenerek sık sık havalandırılmalı.

Kapalı spor salonları için alınan önlemler:

• Salgın süresince yurtlarda yer alan kapalı spor salonları randevu sistemiyle, sınırlı sürede sınırlı öğrenciyle çalışmaya devam etmeli.

• Spor salonundaki kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.

• Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.

• Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.

• Yakın temas gerektiren sporlar ile takım halinde yapılan grup egzersiz ve sporlar yapılmamalı.

• Spor salonu içinde de öğrenci ve personel maske takmaya devam etmeli.Yüksek efor gerektiren sporlar nefes alıp vermeyi zorlaştırabileceği için maskesiz yapılabilir. Ancak bireyler arasında en az 2 metre mesafe bulunmalı.

• Spor salonuna giderken kişisel malzemeler götürülmeli.

• Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.

• Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Spor salonu, düzenli aralıklarla temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalı

Mescitler için alınan önlemler:

• Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Mescide girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalı.

• Vakit namazları bireysel kılınmalı. Mescit içerisinde kalabalık oluşturulmamalı.

• Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı.

• Mescit içerisindeki Kur’an-ı Kerim dahil tüm kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulmalı, ortak kullanımı önlenmeli.

• Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalı. Seccade kişiye özel olmalı.

• Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalı.

• Mescitlerden terlikler kaldırılarak kişisel havlu kullanılması sağlanmalı.

• Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli.

• Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

Berber ve kuaförler için alınan önlemler:

• Öğrenciler randevu ile kabul edilmeli.

• Berber ve kuaförlerde koltuk/birim sayısı kadar içeriye öğrenci kabul edilmeli.

• Çalışanlar ve öğrenciler kuralına uygun maske takmalı. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli.

• Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan berber ve kuaförlerin yüz koruyucu kullanması sağlanmalı.

• Yüz koruyucu her müşteri sonrasında yüzde 70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

• Çalışan personel el hijyenine dikkat etmeli. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmeli.

Öğrenciler için alınan önlemler:

• Öğrencilerin COVID-19’a yönelik yurt girişinin görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları okuması sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olan öğrencilerin yurda girişlerine izin verilmemeli.

• Öğrenciler yurtta kaldıkları süre içerisinde aynı odada, aynı öğrencilerle kalmalı, oda değişikliği yapılmamalı. Oda değişikliği zorunlu ise odalardaki eşyalar temizlendikten sonra yapılmalı.

• Öğrenciler, arkadaşları ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Öğrencilerin yurt içinde ortak alanlarda kurallara uygun maske takması sağlanmalı.

• Öğrenciler yurda girdiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Öğrenciler, yurt içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Sık sık eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanmalı.

• Ellerle yüz, göz, ağız ve buruna dokunulmamalı.

• Öğrencilerin yurt içi ortak kullanım alanlarında mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan, gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan çalışanlar tıbbi maske takılarak, sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Çalışanların tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalı. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli.

• Öğrenciler ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalı. Yüz koruyucu yüzde 70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılmalı.

• Çalışanların el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalı. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmeli.

• Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalı. Yemek yerken ya da çay-kahve içilirken maske çıkarılacağı için, bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Güvenlik görevlileri için alınan önlemler:

• Yurda girişte görev yapan güvenlik görevlileri ile kuruma giriş yapanlar arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı.

• Bir metreden daha yakın temas söz konusuysa tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı.

• Güvenlik görevlisinin aktif olarak görevini yaptığı süre boyunca kesintisiz olarak maskesini kullanması gerekli. Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmeli.

• Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini artırabileceği için güvenlik görevlileri eldiven kullanmamalı.

• Maskelerin takılması ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalı.

• Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan maske çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalı.

Yurtların hijyeni için alınan önlemler:

• Odalar ve diğer kapalı alanlardaki pencereler günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalı.

• Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenle yapması gerekli. Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller uygun şekilde yıkanmalı.

• Yurtlarda özellikle sık dokunulan yüzeylerin (merdiven kolları, kapı kolları, asansör düğmeleri, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon, fotokopi makinaları ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Yurtlarda dezenfeksiyon için ULV, ozon ve püskürtmeli dezenfeksiyon uygulaması gibi yöntemler kullanılmamalı.

• Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı.

• Yatakhanelerde bulunan tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak bohçalanmalı, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme yapılmamalıdır) şekilde toplanmalı.

• Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri en az 60 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalı.

• Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması önerilir.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yurtlarda etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırma sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri ve vantilatör kullanılmamalı.

