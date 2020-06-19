Alınan genel tedbirler:

• Nikahlar ve düğünler bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılmalı. Süre de mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı.

• Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalı.

• Tesisin sıra oluşabilecek tüm alanlarında en az 1 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalı.

• Girişlerde ve içeride uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalı.

• Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmeli. Tören ve kutlama süreci boyunca gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere herkes maske takmayı sürdürmeli.

• Önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel görevlendirilmeli, bu personel sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda gerekli uyarıları yapmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmalı.

• Nikah ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılmalı.

• Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı çalışanlar ve misafirler tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Nikah ve düğün salonlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmeli. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı.

• Düğünde yiyecek içecek ikramı olması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” dikkate alınmalı.

• Düğün davetiyelerinde COVID-19 nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri, nikah ve düğün boyunca maske kullanmaları ile ilgili uyarı bulunmalı.

• Nikah ve düğün salonlarında bulunan büfelerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalı.

• Davetlilerden herhangi bir ödeme yapmaları gerekli olduğunda tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

• Vale maske kullanmalı ve araçlara maskesiz binmemeli. Valeler eldiven kullanmamalı. Her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmeli.

• Kapalı alanlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olmalı, açık alanlardaki çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalı. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalı. COVID-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmamalı.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Bunun için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su, çay ve kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

• Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu kullanılmalı. Bu ekipmanlar kişiye özel olmalı.

• Eğer nikahta bulunan bir personel nikah sonrası COVID-19 tanısı alırsa bu durum tüm personele bildirilmeli. Temaslılar il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 Rehberi'ne göre yönetilmeli.

Davetliler için alınan önlemler:

• Nikah salonu girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmalı.

• Nikah salonunun girişinde ve içinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler nikah salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalı.

• Davetliler nikah töreni boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takmalı.

• Nikah salonunun girişinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak yer işaretlemeleri yapılmalı. Davetlilerin birbirleri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde korunmalı.

• Nikah salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma, sarılma gibi temas sağlayan davranışlardan kaçınılarak sosyal mesafe korunmalı.

• Nikah salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılmalı. Oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde sağlanmalı.

• Uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma, sarılma gibi temas edecek davranışlardan kaçınarak sosyal mesafe korunmalı.

• Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılmalı.

• Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalı, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına uyarak çekilmeli.

• Nikah şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalı. Dağıtan kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu veya gözlük bulunmalı.

• Nikaha davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalı.

Salon hijyeni için alınan önlemler:

• Nikah ve düğün salonlarının temizliği günlük olarak genel temizliğine uygun olarak yapılmalı ve düzenli şekilde havalandırılmalı.

• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalı.

• Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı, kapaklı çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması sağlanmalı.

• Tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalı.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerde bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.