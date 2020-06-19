Alınması gereken genel tedbirler:

• Park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalı.

• Park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.

• Bu alanların sınırları çevrilmemişse mümkünse personel görevlendirilmeli. Personel sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda gerekli uyarıları yapmalı.

• Bu alanlarda bulunan salıncak, kaydırak, spor aletlerinin her kullanımından sonra kullanıcılar el hijyenini sağlamalı.

• El hijyeni için su ve sabuna ulaşılamayan yerlerde el antiseptikleri kullanılmalı.

• Piknik yapılan alanlarda diğer gruplarla sosyal mesafe korunmak kaydıyla aile grupları maskesiz bulunabilir. Bu kişiler yanlarında sürekli maske bulundurmalı, diğer aile grubundan ayrıldıkları her aktivitede (yürüyüş, oyun vb.) mutlaka maske takmalı.

Giriş ve çıkış noktaları için alınan önlemler:

• Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.

• Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmeli. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı.

• Girişte ve içeriden maske ve sosyal mesafe kontrolünü yapacak personel görevlendirilmeli.

• 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin getirildiği turlar söz konusu ise kalabalık oluşturmayacak şekilde uygun planlama yapılmalı.

Ziyaretçiler için alınan önlemler:

• Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulunmasına dikkat edilmeli.

• Çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması sağlanmalı.

• Tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalı.

• Park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarında bisiklet, oyuncak ya da golf arabası, kayık, sandal, deniz bisikleti vb. araçların her kullanımından sonra sık dokunulan yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalı.

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalı.

• Ziyaretçiler içeri girerken alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Ziyaretçiler ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde korunmalı.

• Spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının kullanılması sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli.

• Masalar ve ortak olarak kullanılan alanlarda kişisel masa örtüleri kullanılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personel il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi'ndeki kurallara göre yönetilmeli.

• Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su, çay ve kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

• Güvenlikten sorumlu personel üst araması yapacaksa tıbbi maske ve gözlük veya yüz koruyucu kullanmalı. Bu ekipmanlar kişiye özeldir.

Ortam hijyeni için alınan önlemler:

• Kapalı bölümlerin temizliği günlük olarak yapılmalı. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli, özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp atması sağlanmalı.