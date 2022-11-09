Kentte sahte içki üreten ve ticareti kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.K'nin kullandığı araçta arama yaptı.

Aramada 600 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.