Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Savaş göç dalgasını körükledi, 100 milyon kişi yerinden edildi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre , dünya çapında zorla yerinden edilen insan sayısı şu anda 100 milyona ulaştı. Zaten yüksek olan rakam, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısa sürede rekor kırdı.
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