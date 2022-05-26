BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 sonuna doğru dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin 90 milyona yükseldiğini kaydederek, son aylarda Etiyopya, Burkina Faso, Myanmar, Nijerya, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ukrayna'da çıkan çatışmaların bu rakamı artırdığını belirtti.

Grandi, bugün itibarıyla zorla yerinden edilen kişi sayısının 100 milyonu geçtiğini belirterek, "100 milyon oldukça yüksek ve endişe verici bir rakam. Bu sayıya bundan önce hiç erişilmemişti" ifadesini kullandı.

[Grafik: TRT Haber]

COVID-19 olmasaydı dünya çapında 1,5 milyon daha fazla mülteci olabilirdi

İlk rakamlara göre, 2021'in sonlarında, mülteciler, sığınmacılar ve ülke içinde yerinden edilmiş insanlar dahil olmak üzere dünya çapında 90 milyon yerinden edilmiş insan vardı.

2020'deki artış, sınırların kapanmasına ve hareket kısıtlamalarına yol açan koronavirüs pandemisine rağmen gerçekleşti.

2020 UNHCR raporunda belirtildiği gibi, BM 2020'de COVID-19 olmasaydı dünya çapında 1,5 milyon daha fazla mülteci bekliyordu.

Ukraynalı sığınmacılarda son durum

UNHCR , Rusya'nın Şubat ayı sonunda işgal etmesinden bu yana 6,5 ​​milyondan fazla kişinin ülkeyi terk ettiğini tahmin ediyor.

Son rakamlara göre;

Polonya'da 3 milyon 544 bin 995,

Romanya'da 972 bin 203,

Rusya'da 945 bin 7,

Macaristan'da 654 bin 664,

Moldova'da 473 bin 690,

Slovakya'da 446 bin 755 ve

Belarus'ta 27 bin 308 Ukraynalı mülteci var.

18-23 Şubat tarihleri ​​arasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 105.000 kişi daha Rusya Federasyonu'na taşındı.

[Grafik: TRT Haber]

1 milyon çocuk mülteci olarak doğdu

Uluslararası koruma kanunları, sığınma talep etme hakkı ve geri göndermeme ilkesi, 2020'de geçmişte benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Sonuç olarak, birçok devlet çatışma ve zulümden kaçanlara sığınma hakkını yasakladı veya reddetti.

Bu kısıtlamalara rağmen, mülteci sayısı dünya çapında yaklaşık çeyrek milyon arttı.

BMMYK, 2018 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 1 milyon çocuğun mülteci olarak doğduğunu açıkladı ve çatışmaları önlemek ve sona erdirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Mültecilerin yüzde 68'ini 5 ülkeden (Suudi Arabistan, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar) gelen insanlar oluşturuyor.

Dünya çapında 3.4 milyon yerinden edilmiş insan bölgelerine veya ülkelerine geri döndü.

Grafik: Nursel Cobuloğlu