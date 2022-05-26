Parçin bölgesindeki fabrikalardan birinde dün akşam "endüstriyel kaza" meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın olayla ilgili bilgi sahibi bir kaynağına dayandırdığı habere göre, olayda bir kişinin hayatını kaybetti, bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Tahran'ın yaklaşık 30 kilometre güneydoğusunda yer alan Parçin bölgesi, İran'ın nükleer silah programıyla ilgili olduğu iddia edilen bir askeri tesise ev sahipliği yapıyor. İran, tesisin nükleer bir tesis olmadığını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tesisin tamamının denetime açılması taleplerini yerine getirmedi.

Parçin bölgesinde 26 Haziran 2020'de de büyük bir patlama yaşanmış ve olayın İsrail tarafından düzenlenen bir sabotaj eylemi olduğu iddia edilmişti ancak İranlı yetkililer olayın "kaza" olduğunu açıklamıştı.