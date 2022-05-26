

ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu, şirketi, 6 yıl boyunca kullanıcıların kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde reklamcılara satmakla suçladı.

Verilerin güvenlik için toplandığı ancak daha sonra reklamlarla, kullanıcıları etkilemek için de kullanıldığı açıklandı.

Twitter'a, 2011 yılında imzalanan anlaşmayı ihlal etme suçlaması da yöneltildi.

Anlaşmayla şirket, kullanıcıların telefon numaraları ve e-posta adresleri gibi güvenlik amacıyla toplanan bilgileri reklamcılara satmayacağını kabul etmişti.

Ancak Twitter’ın bu bilgileri Eylül 2019'a kadar, reklamcılığı geliştirmek için de kullandığı vurgulandı.

Federal savcılara göre Twitter, 140 milyondan fazla kullanıcısının bu tür kişisel bilgilerine sahip.