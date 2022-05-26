Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuryeye atılan “Çabuk ol köle” mesajına 1000 euro ceza
[Temsili fotoğraf: AP]
Fransa’da mahkeme, çevrim içi yemek sipariş şirketi kuryesine “Çabuk ol köle” mesajı gönderen tüketiciyi para cezasına çarptırdı.
Ülkenin Laval kentinde 2021’de ünlü bir çevrim içi yemek sipariş şirketinde kuryelik yapan Gine asıllı Yaya Guirassy, siparişini götüreceği tüketici tarafından gönderilen “Çabuk ol köle” mesajıyla karşılaştı.
France Bleu Mayenne'nin haberine göre, mesajın ardından siparişi götürmekten vazgeçen Guirassy, “kökene dayalı hakaret” gerekçesiyle şikayette bulundu.
“Irkçı hakaret” gerekçesiyle yargılanan tüketici, 23 Mayıs’ta düzenlenen mahkemeye gelmedi.
Mahkeme, tüketiciyi 1000 euro para cezasına çarptırdı.
Etiketler: Fransa
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