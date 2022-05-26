Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da göçmen otobüsü uçuruma yuvarlandı: 6 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 6 göçmen hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, San Luis Potosi kentine bağlı Mexquitic de Carmona yolunda, kontrolü kaybeden otobüs metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı.
Kazada, 4'ü kadın 6 göçmen yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Otobüste bulunan kişilerin Honduras, El Salvador ve Küba uyruklu olduğu açıklandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Otobüs Meksika Trafik Kazası
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