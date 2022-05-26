Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakhrishnan ve Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Tokyo'yu ziyaret etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile ayrı ayrı bir araya geldiği mevkidaşları "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu kapsamlı ikili iş birliklerinin artırılmasında anlaştı.

Görüşmelerde, "bölgede statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı çıkılması ile denizde barış ve istikrarın korunması" konuları ele alındı.

Bakanlar, hafta içi ABD'nin liderliğinde başlatılan Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) kapsamındaki bölgesel iş birliği fırsatlarını da görüştü.

IPEF'te başlangıçta ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei yer alıyor.

Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına denk geliyor.