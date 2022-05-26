Yangın, Tivaouane'deki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nde çıktı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bebeklerin annelerine ve ailelerine taziye mesajı verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, yangına kısa devre neden oldu.

Olay nedeniyle yetkililer, kriz birimini faaliyete geçirdi.