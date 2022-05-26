Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegal'de hastane yangını: 11 bebek hayatını kaybetti
[Grafik: TRT Haber]
Senegal'deki bir hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 11 bebek yaşamını yitirdi.
Yangın, Tivaouane'deki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh Hastanesi'nde çıktı.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bebeklerin annelerine ve ailelerine taziye mesajı verdi.
Yerel basındaki haberlere göre, yangına kısa devre neden oldu.
Olay nedeniyle yetkililer, kriz birimini faaliyete geçirdi.
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