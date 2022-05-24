Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat sinyali
Türkiye'ye ve güvenli bölgelere yapılan saldırıların harekat önceliğinin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz operasyonlar başlayacaktır" dedi.
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