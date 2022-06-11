Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 19:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Efes-2022'de yerli silahlar göz doldurdu
EFES-2022 Tatbikatına yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve araçlar damga vurdu. 37 ülke unsurlarının katıldığı tatbikatta gözler Türk yapımı bu araçlardaydı. Türk savunma sanayiinin gururları üstün performans gösterdi.
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