İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 29 Mayıs'ta başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2022'ye, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları katıldı.

37 ülkeden geniş katılım

Tatbikata ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, Ingiltere, Italya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali, Ürdün ülkelerinden görevlendirilen birlik ve unsurların katılımı ile yapıldı.

Tatbikatta birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurları ile oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin, askeri imkan ve kabiliyetlerini, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlandı.

[Grafik: TRT Haber]

Tatbikata 1100 yabancı personel katıldı

Efes-2022 daha önceki tatbikatlara göre birçok farklılık gösterdi.

Teröristle mücadele harekatları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe, Pençe-Kartal, Pençe-Şimşek, Pençe-Kaplan ve Pençe-Yıldırım harekatlarından elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması bu harekatın en önemli farkları arasında yer aldı.

Hibrit harekat ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, özel kuvvetlerle gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması, birleşik olarak icra edilmesi, tatbikat sorumluluğunun paylaştırılması, birlik eğitimi yanında karargah eğitimi için de tedbir alınması, sivil kurum ve kuruluşlarının tatbikat sürecinde yer alması Efes-2022'nin önemli unsurları arasında yer aldı.

Tatbikata yaklaşık 1100 yabancı personel katıldı.

Efes-2022 kamu kurum ve kuruluşlarıyla milli sivil sanayi kuruluşlarını dahil olması yönlerinden önceki yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılık gösteriyor.

Çok sayıda yerli silah sistemi kullanıldı

TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı, bu yılki tatbikatta kullanılan araç ve silah sistemleri arasında yer alıyor.

Akıncı TİHA, Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı), Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 milimetrelik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 milimetrelik modernize çekili top (hava savunma sistemi) tatbikatta ilk kez kullanıldı.

Efes 2022'de taarruz helikopteri desteği sadece milli imkanlarla üretilen T129 Atak helikopterleriyle sağlandı.

Bayraktar TİHA'dan 1500 kilometre kesintisiz uçuş

Bayraktar Taaruz İnsansız Hava Aracı (TİHA), Batman'dan havalandı ve bin 500 kilometre aralıksız uçarak Efes-2022 Tatbikatı'na katıldı ve hedefleri başarıyla vurdu. 9 kilometre irtifadan hedeflerini sessizce vuran Bayraktar AKINCI sonra Batman'a geri döndü.

Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi. Tatbikata 1100'ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katıldı.

Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu