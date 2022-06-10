İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Örgütlü Olarak 5607 SKM", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Rüşvet" suçları ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hayali ihracat yaparak kamuyu 750 milyon TL zarara uğratan toplamda 79 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda sonucunda toplamda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında, kimlikleri tespit edilen aynı örgüte üye şahısların yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Edirne, Kayseri, Antalya, Hatay, Ağrı, Yalova ve Erzincan illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 12 şüpheli şahıs yakalandı.