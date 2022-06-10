Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İtalya'da 4 Türk vatandaşını taşıyan bir helikopterle radar temasının kesilmesi hakkında açıklama yaptı.

İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde dört vatandaşın da bulunduğu bir helikopter ile radar temasının dün kesildiğini hatırlatan Bilgiç, İtalya uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bilgiç, "Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır. Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir." dedi.