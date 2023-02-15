Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremin ardından hangi psikolojik etkiler görülebilir?
Depremi yaşayan afetzedelerde pek çok travmatik durum gelişebiliyor. Yakınlarını kaybedenlerde ve enkaz altında kalanlarda daha ağır durumlar söz konusu. Uzmanlar bu süreçte afetzedelerin yakınlarıyla bir arada olmalarının önemli olduğunu vurguluyor.
Etiketler: Deprem Grafik
Son Haberler
- 10:59
- 10:54
- 10:49
- 10:58
- 10:50
Sıradaki Haber
MSB tüm imkanlarıyla milleti için sahada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz