Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 14:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuklarda depremin psikolojik etkisi
Kimi yakınlarını kaybetti, kimi yaşıtlarının yaşadığı afeti kilometrelerce öteden takip etti. Çocuklar deprem bölgesinde olsun ya da olmasın, yaşanan felaketten ağır şekilde etkileniyor. Peki bu süreçte onlara nasıl yaklaşmak, Türkiye'nin acı gerçeği depremi nasıl anlatmak gerekiyor?
Etiketler: Deprem Grafik
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