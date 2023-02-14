Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY bin 41 sefer yaptı, 186 binden fazla görevli taşıdı
Depremin ardından en kritik konulardan biri ulaşım oldu. THY, 6-13 Şubat arasında bin 41 sefer yaparak 186 bin 790 arama-kurtarma görevlisi ve yardım ekibini deprem bölgesine ulaştırdı. Bin 13 seferle 182 bin 613 vatandaşı tahliye etti. Aynı dönemde 108 kargo seferi yapan THY 6 bin 708 ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
Etiketler: Deprem Grafik
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