Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem sonrası bilgi kirliliğine dikkat
Kahramanmaraş depremleri sonrasında dezenformasyonun gerçeğin önüne geçmemesi için dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğine karşı uyarıyor. Doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmek, şüpheli bilgilere temkinli yaklaşmak atılabilecek adımlardan bazıları.
Etiketler: Deprem Grafik
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