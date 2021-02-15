Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
COVID-19 gölgesinde 2. Çin Yeni Yılı
Çin Yeni Yılı, koronavirüs salgınının etkisi altında 2'nci kez kutlanmaya başladı. Normal şartlarda milyonlarca Çinlinin seyahat ettiği bu dönemde, salgın nedeniyle daha az hareketlilik için uyarılar yapılıyor. Rezervasyonlarda da ciddi düşüş var.
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