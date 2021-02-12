Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının çıkış noktası olan Çin ve Pasifik başta olmak üzere diğer ülkelerde yeni yıl kutlamaları başlıyor. Ülkenin en büyük festivali, 2 yıldır COVID-19 pandemisinin gölgesinde geçiyor.

2020'de Çin Yeni Yılı, Wuhan'da açıklanan ilk koronavirüs vakalarına denk gelerek 25 Ocak'ta başlamıştı.

Pekin yönetimi salgınla büyük oranda başa çıkmayı başarmış olsa da bu yıl hastalık yeniden artış gösterdi.

Yeni yıl için seyahat edecek olanlar ise yetkilileri alarma geçirdi. Uçak, tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarının yoğun kullanıldığı tatilde halka, seyahat riskleri konusunda uyarılar yapılıyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, son sorunsuz yeni yıl kutlaması olan 2019'a göre yüzde 66 daha az yolculuk edilmesini bekliyor.

Beklenen toplam seyahat sayısı 2019’da 3 milyarken, bu yıl 1 milyar civarına geriledi.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Seyahat alanında piyasa analizleri yapan ForwardKeys şirketi de yeni yıl tatili dönemi için seyahat rezervasyonlarında benzer düşüşler gözlemledi.

En popüler 7 destinasyondan Pekin ve Guangdong, rezervasyonlarda en büyük payı kaybeden yerler. Buralar için 4’te 3’ten fazla azalma söz konusu. Siçuan ve Çongçing de yaklaşık olarak yüzde 60’tan daha az rezervasyon aldı.

Bahar Festivali ya da Ay Yeni Yılı olarak da bilinen etkinlik kapsamında milyonlarca kişi, ailelerini ziyaret etmek için yolculuk yapıyor. Çoğunlukla şehirlerden daha kırsal bölgelere yoğun bir hareketlilik görülüyor. Yani neredeyse tüm Çinliler tek seferde tatil yapıyor ve bu da haliyle yeni yılı, dünyadaki en büyük insani göç/olay haline getiriyor. Her ne kadar bu yıl salgın sebebiyle kalabalıklara izin verilmese de diğer birçok ülkede de kutlamalar oluyor.

Bu arada belirtelim; Çin takvimine göre 2021, “Öküz Yılı” olarak geçiyor.