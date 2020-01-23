Dünyanın en büyük insan göçü başlamak üzere.

Ancak neyse ki sebebi bir savaş ya da afet değil.

Bu cumartesi yani 25 Ocak’ta Çin, yeni yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Hazırlanıyor ama yeni yıl coşkusu, ülkenin başının dertte olduğu Korana virüsüyle mücadele nedeniyle gölgelenmiş durumda.

Öyle ki Çin'in Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs ortaya çıktı. Yani tehdit her geçen dakika büyüyor ve salgın sebebiyle Vuhan'da havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatıldı, toplu ulaşım askıya alındı. Hatta Makao bölgesinde yeni yıl kutlamaları iptal edildi.

Geçen yılın turist sayısı 415 milyon

Bahar Festivali ya da Ay Yeni Yılı olarak da bilinen etkinlik için yüz milyonlarca insanın, ülkenin daha kırsal bölgelerinde ailelerini ziyaret etmek adına şehirlerden ayrılması bekleniyor.

Aslında neredeyse tüm Çin, tek seferde tatil yapıyor ve haliyle yeni yılı, dünyadaki en büyük insani olay haline getiriyor. Bu arada Çin takvimine göre 2020, “Fare Yılı” olarak geçiyor.

Geçen yıl kutlamalar için seyahat edenlerin sayısının 415 milyon olduğunu hatırlatan Çin hükümetine göre, bu yılı karşılamak için seyahat edenlerin sayısı bunu da aşabilir.

2019'da yüzde 7,6'lık bir artış olduğunu ve turizm gelirinin yıllık yüzde 8,2'lik artışla 513,9 milyar yuan olduğunu da not düşelim.

Peki dünyada bu tarz başka kutlamalar, anma törenleri var mı?

Evet, var.

Örneğin bunu, Kuzey Amerika'nın en büyük iki insan hareketiyle karşılaştırmak, olayın büyüklüğünü ölçmek için bir kolaylık sağlayabilir.

Tahminen 150 milyon Amerikalı 2019’da Noel ve yeni yıl için yer değiştirdi. Şükran Günü (Thanksgiving) döneminde seyahat edenlerle birlikte bu sayı 150 milyonu geçti.

"Chunyun" olarak bilinen Çin'deki seyahat dönemi yani bir başka ifadeyle “yeni yıl göçü”, Şiilerin kutladığı Erbain ya da Hindistan’daki dini organizasyon Kumb Mela gibi dünyadaki birçok anma töreni ya da festivali de aşıyor.

[Fotoğraf: Getty]

Seyahat yoğunluğu virüsü artırabilir mi?

Ancak şu sıralar ülkenin boğuştuğu Korana virüsü, bu seneki yeni yıl kutlamalarının önüne geçmiş durumda.

Zira Çin’deki bazı araştırmacılar, 2019'daki Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında Vuhan'dan diğer ana kara şehirlerine hava, tren ve kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısından yola çıkarak, bu yıl için 10 Ocak - 18 Şubat arasındaki seyahat yoğunluğu sırasında hastalığın ne kadar yayılabileceğini değerlendirdi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre Profesör Gabriel Leung liderliğindeki çalışmada, salgının tek kaynağının Vuhan olacağı ve virüsün kontrol altında tutulduğu varsayımında dahi Pekin, Şanghay, Çongçing, Guangcou ve Şıncın kentlerinin her birinde, tatil dönemi öncesi ve sonrasında ortalama 2'şer vaka görülebileceği öngörüsünde bulunuldu.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çalışmalar yürüttüğü Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi ve Kontrolü Merkezi tarafından yapılan çalışmada, modellemenin virüse bağlı vaka sayılarının gelecek haftalarda artacağını gösterdiği ancak salgının, önlemler alındıkça yavaş yavaş ivme kaybedebileceği aktarıldı.

Kaynak: www.gov.cn, South China Morning Post