Tepenin yamacına kurulu yüzlerce çadır... Hepsinde bir hayatta kalma hikayesi var. Onlar rejimin bombalarından kaçan İdlibliler.

Eşini bombardımanda kaybeden Meryem Yasin 30 yaşında. Saldırılarla hayatı yerle bir olan yüz binlerce kadından biri. Evini geride bırakıp 6 çocuğuyla Türkiye sınırına yakın Harbanuş köyündeki tepeye yerleşti.

"İnsanlar bize yardım etti. Buraya geldik hiçbir şeyimiz yoktu. 4 gece çocuklarımla beraber yağmurun altında yattık. Başımızdan füzeler yağıyordu."

Çadırda yaşam mücadelesi veren Meryem Yasin'in tek isteği çocuklarının iyi olması.

"Evime dönmek istiyorum, okulumu istiyorum"

Yasmin, Meryem Yasin'in savaşın içine doğmuş çocuklarından biri. Her çocuk gibi onun da hayalleri var...

"Evime dönmek istiyorum, okulumu istiyorum, buradaki çamurdan kurtulmak istiyorum. Burası çok kirli. Evimiz çok güzeldi. Evde güvende hissediyordum, burada çok korkuyorum."

Yasmin gibi binlerce çocuk bombardıman yüzünden geleceğinden oluyor.

Çamuru oyun, çadırı ev biliyor.

Anneler ise onlara umutlu bir gelecek vermek için çaresizce yardım bekliyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Fatih Mehmet Şenel