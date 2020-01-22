Merkezi Çin'de bulunan seyahat şirketi "Koryo Tours", internet sitesinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, koronavirüsün yayılmasını önlemek için sınırlarını geçici olarak turizme kapattığını, bunun, şirketin Kuzey Kore'deki ortakları tarafından doğrulandığını duyurdu.

Bir diğer seyahat şirketi "Young Pioneer Tours" da internet sitesinden yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin bir sonraki duyuruya kadar yabancı turistlere sınırını geçici kapatma kararı aldığını bildirdi.

"Uri Tours" da Kuzey Kore'nin, koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir amacıyla yurt dışından ülkeye yapılacak seyahatleri askıya aldığının, şirketin Pyongyang'daki ortakları tarafından doğrulandığını bildirdi.

Şirketin internet sitesindeki açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik seyahatlerin askıya alınma sürecinin ne kadar devam edeceğinin ve hangi protokollerin uygulanacağının henüz bilinmediği kaydedildi.

Kuzey Kore'ye giden yabancı turistlerin çoğunu Çinliler ya da Çin üzerinden ülkeye seyahat eden kişiler oluşturuyor.

Kuzey Kore'de, Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs vakasına rastlandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak devlet medyası, salgına ilişkin farkındalığın artırılmaya çalışıldığını bildirdi.

Çin'de virüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni koronavirüsü 440 kişide tespit edilmiş, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselmişti.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394’ü müşahede altına alınmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Vuhan kentinden ülkedeki diğer şehirlere sıçrayan virüs Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD’ye seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını aşmıştı.

Kaynak: AA