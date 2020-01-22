Çin'de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi.

Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece "Yeni Koronavirüs" olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu.

Çin'in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7'ye yükseldi.

Korona (Corona) virüs nedir?

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılında yayınladığı rehbere göre Coronaviruslar tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar.

Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

Coronaviruslar, Coronaviridae ailesi içinde yer alırlar. Zarflı ve tek sarmallı RNA virüsleridir, başlıca dört türde sınıflandırılırlar: Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta Coronaviruslar. İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmektedirler (evcil ve yabani hayvanlarda).

Hangi hastalıklara sebep olur?

İnsanlarda Coronavirus’un neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebilmektedir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratuar, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir.

Çin’deki Korona (corona) virüsü nerede ortaya çıktı? Ne kadar yayıldı?

Virüsten kaynaklı hastalık ilk kez 2019'un aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktı. Vuhan'ın ardından Çin'in Şangay ve Pekin gibi büyük şehirlerinde de virüs tespit edildi.

Tayland'da 2, Japonya ve Güney Kore'de de 1'er kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Vuhan'ı ziyaret ettiği açıklandı.

4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün 200'den fazla kişide tespit edildiği açıklandı ancak Londra Imperial College'ın MRC Küresel Bulaşıcı Hastalık Analizi Merkezi tarafından hazırlanan bir rapora göre, 12 Ocak'tan itibaren bin 723 vaka olduğunu tahmin ediliyor.

İnsandan insana bulaşabiliyor

Çin medyasına göre, Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtti.

Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zhong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etti.

Virüs kolay bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüsler yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.

Çin'deki korona (corona) virüs salgını ABD'ye ulaştı

Çin'in Vuhan kentinde bir balık pazarından çıktığı düşünülen virüs, Şanghay ve Pekin'de de görüldü. Çin'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 291'e yükselirken bazı hastaların durumunun ağır olduğu açıklandı. Virüs, Çin dışında Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da tespit edildi.

Ölümcül virüs Amerika Birleşik Devletleri'ne de ulaştı. Washington'da bir kişinin Vuhan'da görülen virüsün aynısını taşıdığı tespit edildi. Virüs bulaşan kişinin durumunun ağır olduğu belirtidi.

Dünya Sağlık Örgütü salgın uyarısı yaptı. Virüsün Çin'in diğer bölgelerine, hatta diğer ülkelere yayılma riski olduğu kaydedildi.

Birçok ülkede virüse karşı önlem alındı

ABD, Avustralya ve Japonya başta olmak üzere bazı ülkeler virüse karşı önlem aldı. Havaalanlarında termal kameralar devreye sokuldu. Özellikle virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden gelen yolcular sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

Kaynak: TRT Haber

