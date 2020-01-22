Dünya
UMH: Hafter milisleri Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu22 Ocak 2020 Çarşamba 14:52 - Son Güncelleme
Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
[Mitiga Havalimanı. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.
Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.
Saldırı sonrası Mitiga, uçuşlara kapatıldı.
Kaynak: AA
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