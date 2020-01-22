Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, şiddetli akut solunum yolu sendromu SARS'a benzeyen yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor.

Şimdiye kadar virüsün bulaştığı 17 kişi hayatını kaybetti. Çin'de 20 kentte görülen virüs yayılıyor.

Ölümcül virüs, Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayland'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de ulaştı.

Başkent Washington'da, yakın zamanda Çin'e seyahat eden bir kişide aynı virüs tespit edildi.

“Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni koronavirüsünün Çin'de bulaştığı kişi sayısı ise 543'e ulaştı.

Birçok ülkede virüse karşı önlem alındı. Havaalanlarında termal kameralar devreye sokuldu.

Özellikle virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinden gelen yolcular sağlık kontrollerinden geçiriliyor.

İngiltere de virüse karşı önlem aldı. Londra Heathrow Havalimanı'ndaki bir terminalde izole bir bölüm ayrıldı. Vuhan’dan giden uçakların yolcuları bu bölüme indirilerek sağlık kontrolünden geçirilecek.

Vuhan'daki bir balık pazarından yayıldığı tahmin edilen yeni tip koronavirüs, hava yoluyla insandan insana geçiyor.

Virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir ilaç ya da aşı şu an için bulunmuyor.

Virüsten korunmak için kalabalık ortamlardan kaçınılması ve temizliğe dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

Vuhan'da uçak ve tren seferleri iptal edildi

Her geçen saat daha büyük bir tehdit haline gelen virüse karşı Vuhan'da önlemler artırılmaya başlandı. Kentte tüm uçuşlar ve tren seferleri giden yolcular için iptal edildi. Toplu ulaşım askıya alındı.

Yetkililer, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip şehirdeki vatandaşlara, kentten ayrılmamaları uyarısında bulundu.

Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.

Kaynak: TRT Haber