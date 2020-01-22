Vize kısıtlamasının, söz konusu ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engellemediği ancak kendilerine verilen oturum, turistik ve ticari amaçlı vizeleri önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği bildiriliyor.

Listenin henüz kesinleşmediğini ve en az bir ülkenin daha eklenebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmişti.

Kararın geniş kitlelerce protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın, 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber