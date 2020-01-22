İspanya'nın özellikle doğusundaki Katalonya, Valensiya, Aragon ve Murcia bölgelerinde etkili olan yoğun kar, şiddetli yağmur ve fırtına yaşamı adeta felç etti.

Kasırga nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kayıp olduğu bildirilirken, Sivil Koruma ekipleri, 112 Acil Yardım hattına 1200'den fazla çağrı geldiğini duyurdu.

Katalonya ve Valensiya açıklarında denizde dalga boyunun 14 metreyi bulduğuna dikkati çeken yetkililer, kasırganın yarattığı zararın bir kaç milyon avro olduğunu belirtti.

Katalonya Özerk Yönetimi Limanlar Müdürlüğü, Barselona ve Tarragona limanlarındaki hasarın 7 milyon avroyu bulduğunu açıkladı.

Katalonya'da hala 30 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, çok sayıda yolun çöktüğü ya da kardan dolayı kapandığı kaydedildi.

Ayrıca şiddetli yağışın etkisiyle su seviyesi yükselen Katalonya ve Aragon bölgelerinden geçen Ebro Nehri'nin bölgede su baskınlarına neden olduğu ve çok ciddi maddi zararlar oluştuğu ifade edildi.

İspanya'yı terk etmeye başlayan Gloria Kasırgası, ülkede son yıllarda görülen tahrip gücü en yüksek kasırgalardan biri oldu.

Kaynak: AA