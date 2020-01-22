İsrail polisiyle tartışmaya girdi. Öfkesine hakim olamadı. Polisleri kiliseden kovdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ziyareti sırasında Saint Anne kilisesine gitti. İsrail polisi de kendisine eşlik etti. Ancak Macron polislerin Fransa toprağı kabul edilen kiliseye girmesini istemedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail polisinden kurallara uymasını isteyerek, "Yüzyıllardır var olan kuralları benim için değiştiremeyecekler." dediği duyuluyor.

Macron, 5. Dünya Soykırım Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gitmiş ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kaynak: TRT Haber