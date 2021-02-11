Avrupa Parlamentosu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yemen'deki iç savaşta uluslararası insani hukuk ve insan haklarını ihlal ettiklerini gerekçesiyle, bu ülkelere silah satışının Avrupa Birliği genelinde yasaklanması çağrısı yaptı.

"Yemen'deki insani ve siyasi durum" konulu ortak karar tasarısında Almanya'nın Suudi Arabistan'a, İtalya'nın da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah ihracatını yasakladığı anımsatıldı.

Avrupa Birliği ülkelerinden bazılarının da yasaklara katılmayı planladığı, bazılarının ise satışa devam ederek Avrupa Birliği Konseyinin ortak tutumunu ihlal ettiği vurgulandı.

Tasarıda, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 uçaklarını verme kararını durdurmasının memnuniyetle karşılandığı da belirtildi.

Yaptırım uygulanması için Avrupa Birliği'nin Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin harekete geçirilmesi çağrısına da yer verildi.

Son olarak Belçika'nın Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a satılan silahların, Yemen'deki iç savaşta kullanıldığı ortaya çıkmıştı.