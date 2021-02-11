ABD'nin Teksas eyaletinde aşırı soğuk, otoyolda gizli buzlanmaya neden oldu, kazalar art arda geldi.

Polis yetkilileri zincirleme kazaya 100'den fazla aracın karıştığını açıkladı.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, en az 36 kişi de yaralandı.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Kaza sonrası bölgede trafik durma noktasına gelirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yetkililer hava koşulları sebebiyle trafiğe çıkacakları dikkatli olmaları konusunda uyardı.