Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, satın alınan aşıların, martın ortasına kadar ülkeye ulaşacağını söyledi.

Agyeman-Manu, "COVID-19'la mücadelede 355 bin doz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşıdan sipariş edildi" dedi.

20 milyon kişiye yapılacak

Gana'daki mevcut şartlarda, düşük sıcaklıkta saklanması gereken Pfizer aşıları için uygun depolama sistemi olmadığına dikkati çeken Agyeman-Manu, AstraZeneca aşısının yaklaşık 20 milyon kişiye yapılacağını belirtti.

Agyeman-Manu, ülkesinin daha fazla COVID-19 aşısı alacağını vurgulayarak, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ve Afrika Birliği Platformundan da destek alacaklarını açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar 73 binden fazla COVID-19 vakası görülürken, 482 kişi ise hayatını kaybetti.