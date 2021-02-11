Koronavirüs salgını ile birlikte kapalı kapılar ardında geçen süre arttı. Bu süreçte çok sayıda kişi dışarıya çıkamamaktan şikayetçi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde açılan "öfke odası"nda insanlar stres atıyor. İçeri girenlerin amacı ise türlü eşyaları kırıp parçalamak.

Öfke odasını Yashica Budde adında bir aile ve evlilik terapisti işletiyor.

Öfkeden kurtulmak için 'öfke odası'

Budde, "Bunun gibi bir şeyin sürekli yapılmasını tavsiye etmiyorum. Ancak insanlar bu odaya girdikleri, tabakları kırabildikleri zaman, akıllarında her ne varsa çıkıp gidebiliyorlar" dedi.

Burayı 2019'da açan Budde, koronavirüs salgını ile birlikte taleplerin zirve yaptığını söylüyor. Odanın müdavimleri arasında her yaş grubundan kişi mevcut.

Kırmak istediklerine para ödüyorlar

Öfke odaları dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor.

Buraya gelenler en fazla yarım saat kalacakları odalarda, kırmak istedikleri parçalara göre ödeme yapıyor.