Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 8 artışla 1702'ye yükseldi.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1131 artarak 142 bin 578'e çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 398 bin 630 testin yapıldığı Nijerya'da, virüse yakalanan 116 bin 947 kişi iyileşti.

En fazla ölüm Lagos'ta

En fazla vaka ülkenin ticari merkezi olan Lagos eyaletinde tespit edilirken, en az vaka ve ölüm Kogi bölgesinde gerçekleşti.

Nijerya hükümeti, bu yıl yaklaşık 80 milyon doz COVID-19 aşısı alacağını duyurmuştu.