Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığı ve olası senaryolar
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ayrı deniz sınır anlaşmaları imzalayan Lübnan ve İsrail, aralarında çıkan sınır ihtilafını 2020'de yaptıkları müzakerelerde çözüme kavuşturamadı. Bir süre daha devam edeceği tahmin edilen bu sorunu mercek altına aldık.
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