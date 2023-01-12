Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çinli e-ticaret devinden Türkiye'ye dev yatırım
Çinli e-ticaret devi Alibaba, Türkiye'de 1 milyar doların üstünde yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Alibaba Dünya Başkanı Evans, "Türkiye'de büyük bir üretim gücü var. Dünyada bu anlamda en avantajlı ülke sizsiniz" dedi. Online ticaret dünyasının zirvesindeki Alibaba'ya yakından baktık.
Son Haberler
- 20:33
- 20:32
- 20:22
- 20:14
- 20:12
Sıradaki Haber
100 yıllık mesele: İlk Türk uçağından 'Milli Muharip Uçak'a
Yükleniyor lütfen bekleyiniz