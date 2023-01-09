Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Alibaba Group Dünya Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye yeni yatırım yapacaklarını açıkladı.

İstanbul Havalimanı'nda lojistik üssü, Ankara Temelli'de ise 200 bin metrekare alanda Türkiye'nin en büyük data center'ını kurmayı planladıklarını vurgulayan Evans, "Türkiye'ye yatırım fırsatlarını değerlendirmek için geldik. Lojistik ve buluta yatırım yapacağız. İstanbul Havalimanı'nda ciddi yatırım planımız var. Buradan Avrupa Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya e-ihracat planlarını değerlendirebiliriz. 1 milyar doların üzerinde yatırım planlıyoruz" dedi.

Baykar'a ve Togg'a övgü: Dünyada örneği yok

Evans, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'den 2023 yılına kadar 10, 2030'a kadar ise 100 Turcorn (değeri 1 Milyar Amerikan Dolarını aşan özel şirket) çıkarma vizyonunu çok önemsediklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde pek çok alanda dünyada adından söz ettirecek Türk teknoloji şirketlerinin ortaya çıkacağına eminim. Türkiye'de çok nitelikli bir insan kaynağı var. Baykar'ı ziyaretimde dünyada örneği olmayan teknolojiler geliştiren, insansız hava aracı teknolojilerinde öncü bir Türk şirketi gördüm. Dünyada çok sayıda ülkenin üzerinde çalıştığı mobilite çözümleri konusunda Togg'la Türkiye'nin katettiği mesafeyi gözlemledim" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Çin'in günbegün büyüyen ticari ilişkileri

Çin Halk Cumhuriyeti, 2021 itibarıyla, Türkiye'nin dünya genelinde ikinci büyük ticari ortağı.

İkili ticaret hacminde ilk kez 1 milyar ABD Doları’nın aşıldığı 2000 yılından bu yana ticari ilişkilerde önemli ivme kaydedildi.

İki ülke Merkez Bankaları arasında 2019’da imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 15 Haziran 2021 tarihinde güncellenerek, 35,1 milyar TL ve 23 milyar Çin Yuanı artırılmış ve böylelikle toplam 46 milyar TL ve 35 milyar Çin Yuanı işlem hacmine ulaştı.

Türkiye, Çin’in başlattığı ve kısaca “Kuşak ve Yol” olarak adlandırılan “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” ve “21’inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu” girişiminin hayata geçirilmesi için yürütülen çabaları destekliyor ve sözkonusu girişim açısından kilit bir konumda.

E-ticaret devi Alibaba

Alibaba, Çin'in ve bazı ölçütlere göre dünyanın en büyük çevrimiçi ticaret şirketi.

1,3 trilyon dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 300 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın ilk 10 teknoloji şirketinden biri olan Alibaba, Türkiye'de de bir online alışveriş firmasının stratejik yatırımcısı.

Haziran 2022'de Forbes , e-Ticaret devi Alibaba'nın yıllık 1,3 milyar aktif tüketiciye ulaştığını bildirdi.

Üç ana sitesi Taobao, Tmall ve Alibaba.com ile Çin'deki üreticileri ve toptancıları dünya çapında ticaret veya yeniden satış yapmak isteyen bireyler ve işletmelerle buluşturuyor.

Alibaba, dünyanın en hızlı büyüyen e-ticaret pazarında çevrimiçi alışveriş için en popüler destinasyon.

Çin'i dünya piyasasına açtı

Elektronik cihazlardan en basit ev eyşalarına kadar etrafınızda gördüğünüz her 10 materyaleden 8’i Çin’de üretiliyor.

Apple, Samsung, Sony gibi firmaların üretim tesislerinin çoğunluğu Çin’de bulunuyor.

Haliyle Çin de Alibaba gibi şirketler sayesinde ihracat konusunda dünya lideri konumuna geldi.

Alibaba'nın arkasındaki adam

Alibaba'nın kurucusu, bir dönem ülkede İngilizce öğretmenliği yapan Jack Ma.

Alibaba Group, 1999 yılında Çin'in Hangzhou kentinden eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma liderliğindeki 18 kişi tarafından kuruldu.

Alibaba Group, lansmanından sadece birkaç ay sonra yatırımcıları çekmeye başladı.

Ekim 1999'da SoftBank, Fidelity Investments ve Goldman Sachs 25 milyon dolar yatırdı.

Bu şirketlerin birincil hedefi, markanın büyümesine yardımcı olmak ve Çinli işletmeler için e-Ticaret pazarını dönüştürmesine izin vermekti.

Alibaba, Çin'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası satış yapmasına yardımcı olan ilk web sitesini kullanıma sunduğundan bu yana, Çin ticareti, uluslararası ticaret, yerel tüketici hizmet bulutu, dijital medya ve eğlence, inovasyon girişimlerinden oluşan işletmelerle dijital bir ekosistem haline geldi.

Rekorlarla büyümeye devam ediyor

Alibaba'nın büyüme hikayesi, 2014 yılında New York'ta 25 milyar dolarlık rekor halka arzından bu yana devam ediyor ve şu anda piyasa değeri açısından dünyanın en iyi 10 şirketi arasında yer alıyor.

Alibaba'nın hisseleri 2017'de rekor seviyeye ulaştı ve 10 binden fazla işlem gördü.

Alibaba, akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra bulut bilgi işlem ve sanal gerçeklik aracılığıyla müşterilere ulaşmaya büyük yatırım yapıyor.

Güneydoğu Asya e-ticaret sitesi Lazada'da ve araç paylaşım programı Lyft'te hisse sahibi.

Şirket kendi mobil işletim sistemine sahip ve mobil ses ve veri paketleri sunmak için devlete ait telefon şirketlerinden frekans kiralıyor.

Ayrıca önde gelen bir Çin futbol takımında hissesi var. Olimpiyat Oyunlarının en büyük sponsorlarından biri oldu ve Hong Kong'un asırlık South China Morning Post'unu satın aldı.

Çinli mağaza işletmecisi Intime Retail Group ve hipermarket devi Sun Art Retail Group Ltd.'ye yaptığı yatırımlar, 2016 ve 2017 yıllarında toplam değeri 29 milyar dolar olan 70'ten fazla anlaşma arasında yer aldı.

Grafik: Hafize Yurt Ateş