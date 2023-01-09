Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen Federal Bölge Güvenlik Bakanı Anderson Torres'in görevinden azledilmesinin ardından Vali Ibaneis Rocha da 90 gün süreyle görevinden alındı.

Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı açıklamada, Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasını basan 200 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan Meksika ve Peru devlet başkanları yaptıkları açıklamalarda Kongre'ye yapılan baskını kınadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kongre baskınını kınayarak "Brezilya'da oligarşik iktidar liderliği, onların sözcüleri ve fanatikleri tarafından teşvik edilen darbe girişimi kınanmalı. Bu demokratik olmayan bir girişimdir. Lula yalnız değil, ülkesinin, Meksika'nın, Amerika kıtasının ve dünyanın ilerici güçlerinin desteğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte de sosyal medya hesabından, Brezilya'da Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeye yapılan baskını "şiddetle" kınadıklarını belirtti.

Görevden alınan Rocha, "Federal Bölge Güvenlik Bakanı'nın (Torres) görevden alınmasına karar verdim, tüm güvenlik güçlerini olaylara müdahale etmesi için sokaklara çıkardım." açıklamasını yapmıştı.

Yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı

Brezilya'da dün, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula, yapılanları "vandallık ve faşistlik" olarak nitelemiş, Brezilya'da güvenlikten sorumlu olması gereken kişilerin ise görevlerini yapmadığını bildirmişti.

Eylemcilerin devlet binalarına zorla girdiği sırada Lula, Sao Paulo eyaletindeki programını yarıda keserek başkent Brasilia'ya dönmüştü.