Ülkede "en uzun süre görev yapan başbakan" unvanlı Şinzo Abe'nin temmuzda suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

Kyodo ajansının haberine göre, psikiyatrik muayeneye tabi tutulan 42 yaşındaki zanlı Yamagami Tetsuya'nın, akli dengesinin yerinde ve yargılanacak yetkinlikte olduğu saptandı.

Savcılık, gözaltı süresi bu hafta içinde dolacak Yamagami aleyhine, cinayet ve ateşli silahlar kanununu ihlal suçlarından iddianame hazırlayacak.

İddianame detaylarının hafta sonuna kadar kamuoyuna yansıması bekleniyor.

Temmuz 2022'de Nara kentinde partisinin seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında Abe göğsünden vurulmuştu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abe'ye temmuzda basına kapalı, eylülde ise resmi devlet cenazesi düzenlenmişti.

Saldırıda kullandığı el yapımı silahla evinde bulundurduğu benzer silahlara el konulan suikast zanlısı Yamagami, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.