Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 18:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
100 yıllık mesele: İlk Türk uçağından 'Milli Muharip Uçak'a
Bugün 10 Ocak 2023. Bundan 79 yıl önce Nuri Demirağ’ın fabrikasında üretilen Türk yolcu uçağının ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti. 1940’lı yıllarda faaliyetleri bıçak gibi kesilen milli havacılık sanayii yıllar süren 'uykusundan' uyandı. Günümüzde yerli ve milli imkanlarla üretilen birbirinden farklı hava araçları gökyüzüyle art arda buluşuyor.
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