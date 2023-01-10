Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Casus yazılımlar: Artık aramızda değil cebimizdeler
Casus yazılımlar kötü niyetli yazılımlardan biri ve büyük güvenlik zafiyetleri oluşturuyor. Ulusları ve kullanıcıları tehdit eden bu yazılımları üretmekse artık hiç olmadığı kadar kolay. Casus yazılımların başrol oynadığı skandallara sık sık yenisi eklenirken, uzmanlar güvenlik Ar-Ge’sine dikkati çekiyor.
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